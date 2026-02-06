Agbadou’da işlem tamam

Beşiktaş, yılan hikâyesine dönen Emmanuel Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı. Agbadou ile anlaşan ancak kulübü Wolverhampton'la yapılan pazarlıklarından bir türlü sonuç alamayan siyah-beyazlılar, dün akşam işi noktalamayı başardı. Taraflar toplamda 18 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Fildişi Sahilli futbolcu da son aylığını kulübüne bırakmayı kabul edince transferinin önünde hiçbir engel kalmadı. Oyuncu, 4.5 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına yaklaşık 3 milyon Euro maaş alacak. Başkan Serdal Adalı, dün akşam Agbadou'yu almak için İngiltere'ye özel uçak gönderdi. Kulübün açıklamasında bugün sabah saat 06.45'te İstanbul'a geleceği duyurulan tecrübeli stoper, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi mukaveleye imza atacak.

MURİLLO'DA KRİTİK GÜN

Öte yandan, Beşiktaş'ın ilgilendiği bir diğer isim olan Amir Murillo'nun durumu da bugün netlik kazanacak. 6 milyon Euro bonservis isteyen Panamalı sağ bekin kulübü Marsilya'yla son görüşmeler yapılıyor. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla daha önce prensipte anlaşmıştı.