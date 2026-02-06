Aliağa FK’da Suat Kaya geldi, Hasan Kılıç gitti!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aliağa FK, Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu Suat Kaya ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı kulüp, tecrübeli orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile ise karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, Suat Kaya'nın transferinin tamamlandığı belirtilerek, oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Hasan Kılıç ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yolların ayrıldığı kaydedildi.Aliağa FK yönetimi, Hasan Kılıç'a kulübe verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, futbol hayatında başarılar diledi.