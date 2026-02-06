Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altay denemesi de başarıya ulaşmadı
Giriş Tarihi: 6.02.2026

Altay denemesi de başarıya ulaşmadı

Siyah-beyazlılar, uzun süre kaleci konusunda Filip Jörgensen'e yoğunlaşıp Chelsea'yi ikna etmeye çalışsa da bu gerçekleşmedi. Son birkaç günde adeta teyakkuz halinde olan ve birçok kaleci için hamle yapan Beşiktaş, istediği sonucu alamadı. Leeds United, Illan Meslier için yapılan teklifi geri çevirince Kartal, rotayı M.United'a çevirdi ve Altay Bayındır'ı istedi. Ancak İngilizler ikinci kaleci pozisyonunda bulunan milli eldiveni devre arasında göndermeyi kabul etmedi. Siyahbeyazlıların, Altay'la ilgili yazın yeni bir hamle yapacağı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaş transferin son saniyesine kadar kaleci takviyesi için çabalayacak.
