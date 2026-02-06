Amedspor, Dilhan Demir’i kiraladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, hücum hattına takviyede bulundu. Amedspor, Gençlerbirliği forması giyen Dilhan Demir ile anlaşma sağladı.

Amedspor, Dilhan Demir'in sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dilhan Demir'i Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Dilhan Demir, 2025-2026 sezon sonuna kadar Amedspor forması giyecektir. Dilhan Demir'e başarılarla dolu bir dönem diliyor; bu transferin kulübümüze, futbolcumuza ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz."