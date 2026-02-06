Antalyaspor taraftarının Ender Örenç’e güveni tam!

Trabzonspor karşısında 1-1'lik skorla zorlu 1 puanı alan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, hakeme yaptığı itiraz sebebiyle kırmızı kart görmüştü.

Yardımcı antrenör Mehmet Ender Örenç de bu sebeple basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

32 yaşındaki çalıştırıcının maç analizinin çok iyi olduğunu vurgulayan kırmızı-beyazlı taraftarlar sosyal medyada, "Yardımcı hoca böyle olur", "Analiz dediğin budur", "Böyle tane tane temiz maç sonu açıklamalarına alışkın değiliz" yorumları yaptı.

Antalyaspor, bu hafta sonu ligde İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.