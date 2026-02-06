Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Antalyaspor taraftarının Ender Örenç'e güveni tam!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 15:54

Antalyaspor taraftarının Ender Örenç'e güveni tam!

Antalyaspor’da teknik direktör Sami Uğurlu, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kırmızı kart görmüştü. Yardımcı antrenör Mehmet Ender Örenç de bu sebeple basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu. 32 yaşındaki çalıştırıcının maç analizinin çok iyi olduğunu vurgulayan kırmızı-beyazlı taraftarlar sosyal medyada Örenç’e destek verdi.

Trabzonspor karşısında 1-1'lik skorla zorlu 1 puanı alan Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, hakeme yaptığı itiraz sebebiyle kırmızı kart görmüştü.

Yardımcı antrenör Mehmet Ender Örenç de bu sebeple basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

32 yaşındaki çalıştırıcının maç analizinin çok iyi olduğunu vurgulayan kırmızı-beyazlı taraftarlar sosyal medyada, "Yardımcı hoca böyle olur", "Analiz dediğin budur", "Böyle tane tane temiz maç sonu açıklamalarına alışkın değiliz" yorumları yaptı.

Antalyaspor, bu hafta sonu ligde İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

