Beşiktaş, Amir Murillo transferini açıkladı!

Giriş Tarihi: 6.02.2026 21:50

Beşiktaş, Marsilya forması giyen Panamalı sağ bek Amir Murillo’yu kadrosuna kattı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, savunma kurgusunu Amir Murillo ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, Marsilya'da oynayan Panamalı oyuncunun transferi için anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Amir Murillo ile 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Amir Murillo'nun siyah-beyazlılarda 62 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Amir Murillo'nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

