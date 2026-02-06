Beşiktaş, Amir Murillo transferini açıkladı!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, savunma kurgusunu Amir Murillo ile güçlendirdi.
Siyah-beyazlılar, Marsilya'da oynayan Panamalı oyuncunun transferi için anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Amir Murillo ile 2.5 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Amir Murillo'nun siyah-beyazlılarda 62 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Amir Murillo'nun nihai transferi hususunda Marsilya kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Amir Murillo ile 2.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."