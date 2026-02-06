Beşiktaş, Devis Vasquez’i kiraladı!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş yeni kalecisini buldu. Siyah-beyazlılar, Roma'dan Devis Vasquez'i kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Devis Vasquez'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı belirtildi.
Devis Vasquez, Beşiktaş'ta 32 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."