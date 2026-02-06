Burak Bekaroğlu, Iğdır FK’ya veda etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, tecrübeli savunmacı Burak Bekaroğlu ile vedalaştı. Iğdır FK, Burak Bekaroğlu ile ayrılık kararı alındığını açıkladı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Burak Bekaroğlu ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımızı ayırma kararı alınmıştır. 2. Lig'den 1. Lig'e şampiyon olarak yükseldiğimiz sezonda ve bu başarının ardından formamız altında görev alan Burak Bekaroğlu'na verdiği emek ve katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz."

Burak Bekaroğlu, bu sezon Iğdır FK'da 17 müsabakada forma şansı buldu.