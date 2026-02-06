Can Armando Güner: Sanki gerçek değil yaşadıklarım!

Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner gerçekleştirilen imza töreninin ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a transferinin ardından hislerini aktaran Can Armando Güner, "Galatasaray için oynamak benim için çok büyük bir onur ve şeref. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.
Galatasaray aşkıyla büyüdüğünü belirten genç kanat oyuncusu, "Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki gerçek değil yaşadıklarım. Çok farklı bir şey. Takım da beni çok iyi karşıladı. Güzel bir dostluk oldu" ifadelerini kullandı.
Kişisel olarak gelişmesi gerektiğini belirten Can Armando Güner, "Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Takıma hedefleri doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.