Can Armando Güner: Sanki gerçek değil yaşadıklarım!

Galatasaray aşkıyla büyüdüğünü belirten genç kanat oyuncusu, "Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki gerçek değil yaşadıklarım. Çok farklı bir şey. Takım da beni çok iyi karşıladı. Güzel bir dostluk oldu" ifadelerini kullandı.

Kişisel olarak gelişmesi gerektiğini belirten Can Armando Güner, "Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Takıma hedefleri doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.