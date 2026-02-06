Devis Vasquez, Beşiktaş için İstanbul’da!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın yeni kalecisi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı eldiven Devis Vasquez ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın transfer için anlaşma sağladığı Devis Vasquez, resmi işlemleri tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş ile Roma arasındaki anlaşmanın sezon sonuna kadar kiralık olduğu öğrenildi.