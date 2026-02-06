Emmanuel Agbadou, Beşiktaş’ın 3. Fildişi Sahilli oyuncusu oldu!

Transferin son gününde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, uzun süredir görüşme halinde olduğu Emmanuel Agbadou'da mutlu sona ulaştı. Hem futbolcu hem de İngiliz takımı Wolverhampton ile anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki futbolcuyu sabah erken saatlerde İstanbul'a getirdi.Beşiktaş, şimdiye kadar 57 farklı ülkeden 197 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalamıştı. Agbadou da Kartal'ın tarihindeki 198. yabancı oyuncu oldu.Kartal, daha önce Fildişi Sahili'den 2 futbolcuyu renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlıların bu ülkeden ilk oyuncusu alt yaş gruplarında da top koşturan Badra Cisse'ydi. Beşiktaş, daha sonra 2023-2024 sezonunda Manchester United'dan Eric Bailly'i kadrosuna kattı.Emmanuel Agbadou da siyah-beyazlı takımın tarihinde üçüncü Fildişi Sahili uyruklu futbolcusu oldu.Ülkesinde San Pedro forması giydiği dönemde 2029-2020 sezonunda Tunus'un US Monastir takımına kiralık olarak giden Agbadou, 2020-2021'de ise Belçika ekibi Eupen'e transfer oldu. Emmanuel Agbadou, burada geçirdiği iki sezonun ardından Fransa'nın yolunu tuttu. Reims'de de yine iki sezon top koşturan Fildişi Sahili oyuncu, ardından geçtiğimiz sezon İngiliz temsilcisi Wolverhampton ile mukavele imzaladı.28 yaşındaki stoper, burada çıktığı 35 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.Emmanuel Agbadou, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın formasını 18 kez giydi. 2021 yılından bu yana milli takımı için ter döken Agbadou, 2 gol ve 1 asistle milli takımına katkı sağladı.Emmanuel Agbadou, ikinci transfer döneminde Beşiktaş'ın beşinci transferi oldu. Siyah-beyazlıların ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Kara Kartal, bu transferin ardından da Inter'den kiralık olarak Kristjan Asllani'yi renklerine bağladı. Siyah-beyazlı ekip, ardından Göztepe'den Junior Olaitan ve Genk'ten Hyeon-gyu Oh'la resmi sözleşme imzaladı.