Eyüpspor’da Robin Yalçın ile yollar ayrıldı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Eflatun-sarılı ekip, tecrübeli savunmacı Robin Yalçın ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Formamızı giydiği süre boyunca hem sahadaki performansı hem de kaptanlık sorumluluğuyla sergilediği liderliğiyle takımımıza önemli katkılar sağlayan; Eyüpspor armasını taşıdığı her an gösterdiği mücadele, tecrübesi, profesyonelliği ve örnek duruşuyla camiamızda iz bırakan, 2023–2024 sezonunda elde ettiğimiz 1. Lig şampiyonluğumuzda ve kulüp tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Süper Lig'e yükselmemizde önemli pay sahibi olan kaptanımız Robin Yalçın'a her şey için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."