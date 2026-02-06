Fenerbahçe’den gençlik hamlesi! Antalyaspor’dan 5 genç transfer edildi

Fenerbahçe'den geleceğe yatırım konusunda dikkat çeken bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor altyapısında forma giyen 5 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan Ali Demirbilek, Üveys Yasir Sayık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Muhammed Baver Yorumlaz ve Cengiz Saidoğlu'nu renklerine bağladı.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akademimizde yetişerek A Takım seviyesine kadar yükselen futbolcumuz Ali Demirbilek ile altyapımızda gelişim süreçlerini başarıyla sürdüren Üveys Yasir Satık, Sadullah Yiğit Kabakuşak, Muhammed Baver Yorulmaz ve Cengiz Saidoğlu'nun Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transferi hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Gerçekleşen transferler kapsamında kulübümüzün, futbolcularımızın ilerleyen dönemlerde gerçekleşebilecek muhtemel transferlerinden doğacak hakları saklıdır. Bu transferler, kulübümüzün altyapıya verdiği önemin; doğru planlama ve sürdürülebilir futbol anlayışının somut bir göstergesi niteliğindedir. Armamızı taşıdıkları uzun yıllar boyunca gösterdikleri emek, disiplin ve gelişim azmi için genç oyuncularımıza teşekkür ediyor, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar diliyoruz.

Altyapımızdan yetişen sporcularımızın ulusal ve uluslararası düzeyde futbola kazandırılması ve tüm yönleriyle topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesi, kulübümüzün temel hedefleri arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, futbolcularımızın gelişim sürecinde emeği bulunan tüm altyapı antrenörlerimize, teknik kadromuza ve sporcularımızın ailelerine ayrıca teşekkür ederiz. Antalyaspor Futbol Akademisi, Türk futboluna değer katmaya ve genç yetenekler yetiştirmeye kararlılıkla devam edecektir."