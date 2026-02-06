Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK, Florian Loshaj’ı transfer etti!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 20:19

Iğdır FK, Florian Loshaj’ı transfer etti!

Iğdır FK, İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj ile anlaşma sağladı.

Iğdır FK, Florian Loshaj’ı transfer etti!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, son olarak İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj'ı renklerine bağladı.

Iğdır FK, Florian Loshaj ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Florian Loshaj'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Iğdır FK, Florian Loshaj’ı transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz