Iğdır FK, Florian Loshaj’ı transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, son olarak İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj'ı renklerine bağladı.
Iğdır FK, Florian Loshaj ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen Florian Loshaj ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Florian Loshaj'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."