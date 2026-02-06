Iğdır FK, Tunahan Ergül’ü transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, son olarak Bursaspor forması giyen Tunahan Ergül ile anlaşma sağladı.
Iğdır FK, Tunahan Ergül ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Tunahan Ergül ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Tunahan'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."