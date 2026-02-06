Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Iğdır FK, Tunahan Ergül’ü transfer etti!
Iğdır FK, Bursaspor’dan ayrılan Tunahan Ergül’ü kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, son olarak Bursaspor forması giyen Tunahan Ergül ile anlaşma sağladı.

Iğdır FK, Tunahan Ergül ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bursaspor forması giyen Tunahan Ergül ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Tunahan'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

