Kasımpaşa’dan 3 genç transfer hamlesi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa kadrosuna 3 takviyede birden bulundu. Lacivert-beyazlılar, genç oyuncular Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk'ü transfer etti.
Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kasımpaşamız, Altınordu FK'dan Burak Gültekin (2006), Queens Park Rangers FC'den Mehmet Burak Reçber (2007) ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk (2007) ile sözleşme imzaladı.
Kemerburgaz Tesislerimizde, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz."