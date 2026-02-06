Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa’dan 3 genç transfer hamlesi!
Giriş Tarihi: 6.02.2026 17:13

Kasımpaşa’dan 3 genç transfer hamlesi!

Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa kadrosuna 3 takviyede birden bulundu. Lacivert-beyazlılar; Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk ile anlaştı.

Kasımpaşa’dan 3 genç transfer hamlesi!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa kadrosuna 3 takviyede birden bulundu. Lacivert-beyazlılar, genç oyuncular Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk'ü transfer etti.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kasımpaşamız, Altınordu FK'dan Burak Gültekin (2006), Queens Park Rangers FC'den Mehmet Burak Reçber (2007) ve FC Shkupi'den Ahmet Kaan Öztürk (2007) ile sözleşme imzaladı.

Kemerburgaz Tesislerimizde, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa’dan 3 genç transfer hamlesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz