Konyaspor İlhan Palut’u açıkladı

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Tümosan Konyaspor'umuz, Teknik Direktörlük görevi için Sayın İlhan Palut ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulunmuştur.

İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, Büyük Konyaspor Taraftarı'nın coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. Sayın İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."