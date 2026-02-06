Marius Tresor Doh, Iğdır FK’da!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Yeşil-beyazlılar, Fatih Karagümrük forması giyen Marius Tresor Doh'u renklerine bağladı.

Iğdır FK, Marius Tresor Doh'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Marius Tresor Doh ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Marius Tresor Doh'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."