Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serdal Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
Giriş Tarihi: 6.02.2026 17:17

Serdal Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hatay'da depremzedelerle buluştu.

AA
Serdal Adalı, Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi
  • ABONE OL

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Hatay'ın Defne İlçesinde depremzedelerin kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

Çekmece Mahallesi'ndeki 23 Temmuz Geçici Konaklama Merkezi'ni ziyaret eden Adalı, depremzedelere hediye dağıttı.

Adalı, gazetecilere, takımlarının taraftar grubunun her yıl depremin yıl dönümünde Hatay'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl gruba eşlik etmeye karar verdiğini belirten Adalı, "Kaybettiklerimizi rahmetle anıyorum. İnşallah en kısa zamanda normal hayata dönüyoruz. Geçen yıldan beri çok büyük iyileşme ve güzelleşme var. Şehir, yavaş yavaş şehir olmaya başlamış. Allah inşallah böyle acı bir daha yaşatmaz." diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serdal Adalı, Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz