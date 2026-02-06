SON DAKİKA | Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferinin maliyetini açıkladı!

Beşiktaş, Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, transfer için Wolverhampton'a 18 milyon euroluk bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

Tecrübeli stoper, Beşiktaş'ta 12 numaralı formayı giyecek.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."