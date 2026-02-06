Tahkim Kurulu’ndan Milan Skriniar kararı!

Kocaelispor ile oynanan maçın ardından rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırılan Milan Skriniar, Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Milan Skriniar'ın men cezası Tahkim Kurulu tarafından oy birliği ile onandı.

Öte yandan Beşiktaş forması giyen Kristjan Asllani ile ilgili 2 maçtan men cezası kararına yapılan itiraz da reddedildi.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe A.Ş.'nin Futbolcusu Milan Skriniar'ın PFDK'nın 05.02.2026 tarih ve E.2025-2026/3678 - K.2025-2026/3601 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe A.Ş.'nin Futbolcusu Milan Skriniar'ın, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a., 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 80.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

Beşiktaş A.Ş.'nin Futbolcusu Kristjan Asllani'nin PFDK'nın 05.02.2026 tarih ve E.2025-2026/3675 - K.2025-2026/3596 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş.'nin Futbolcusu Kristjan Asllani'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir."