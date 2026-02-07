Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aleksandar Stanojevic: Bizim için çok önemli bir galibiyetti!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 17:15

Aleksandar Stanojevic: Bizim için çok önemli bir galibiyetti!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

AA
Aleksandar Stanojevic: Bizim için çok önemli bir galibiyetti!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yenen Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Stanojevic, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Üzerimizdeki takımları yakalamak için önemli bir şanstı. Mutlu olmadığım tek şey son 10 dakikaydı. Maçı kontrol ettik. Rakibe şans tanımadık." diye konuştu.

Aleksandar Stanojevic, yeni gelen oyuncuların çok karakterli futbolcular olduğunu ve Antalyaspor karşısında bazı isimlere forma şansı verdiğini dile getirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aleksandar Stanojevic: Bizim için çok önemli bir galibiyetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz