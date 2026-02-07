Amir Murillo’dan Panama halkına Beşiktaş çağrısı!

"AÇ BİR OYUNCU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

"Kendini sahada nasıl tanımlarsın" sorusuna Amir Murillo şu cevabı verdi: "Bence, çalışkan olmam olabilir. Ayrıca "aç" bir oyuncu olduğumu da söyleyebilirim. Zaten bunun için buradayım. Hem başarıya aç hem de bu tutkuya sahip olduğum için."

Daha önce farklı liglerde deneyim kazanmasına vurguda bulunan Amir Murillo, "Olgunluk diyebilirim. Çünkü artık futbola daha farklı bir gözle bakıyorum. Bu özelliğim sayesinde takımıma destek olabileceğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarımdan öğreneceklerimle harmanlayarak takıma elimden geldiğince destek olmak istiyorum" dedi.

"ÇOK FARKLI BİR TARAFTAR KÜLTÜRÜ VAR"

Türkiye'ye transfer olmadan önce bir arkadaşı ile görüştüğünü belirten Amir Murillo, "Milli takımdan bir arkadaşım var, şu anda Türkiye 2. Lig'de forma giyiyor. Onunla konuştum ve bana taraftarlar ile ilgili hep olumlu şeyler söyledi. Taraftarların çok tutkulu ve futbola aşık olduklarından bahsetti. Bu yüzden Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile bu yolculuğa çıkacak olmak son derece keyif veren bir durum. Türkiye'de çok farklı bir taraftar kültürü var" açıklamasını yaptı.