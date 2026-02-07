Amir Murillo’dan Panama halkına Beşiktaş çağrısı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo, siyah-beyazlılara transferinin ardından ilk kez konuştu. Beşiktaş'ın resmi YouTube hesabına konuşan Amir Murillo dikkat çeken ifadeler kullandı.
Transfer sonrası duygularını paylaşan Amir Murillo, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Beni buraya transfer ettikleri için minnettarım. Dediğim gibi gerçekten mutlu hissediyorum" dedi.
Beşiktaş tarihindeki ilk Panamalı oyuncu olmasına dair tecrübeli sağ bek, "Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok gururlu hissediyorum. İlk Panamalı olmak gurur verici. Takımım için iyi iş çıkarmak istiyorum. Takımıma destek olup burada tarih yazmak istiyorum. Eğer istediklerimi başarırsam, belki de burada daha fazla Panamalı oyuncu oynayabilir" ifadelerini kullandı.
Panama halkının Beşiktaş'ı destekleyeceğini düşünen Amir Murillo, "Artık Panamalılar Türkiye'de Beşiktaş'ı destekleyecektir diye düşünüyorum. Buraya geldikten sonra tüm Panama halkının Beşiktaş'ı destekleyeceğine eminim. Panama halkının artık yeni bir gözdesi var diyebiliriz" açıklamasını yaptı.
"YENİ BİR MEYDAN OKUMA FIRSATI"
Beşiktaş'tan teklif aldığındaki ilk tepkisiyle ilgili Amir Murillo, "Gerçekten çok ama çok mutluyum. Beşiktaş, gerçekten futbol dünyasının büyük kulüplerinden biri. Ayrıca benim için de yeni bir meydan okuma fırsatı. Bana planladıkları projeyi anlattılar ve ben de bunun bir parçası olmak istedim. Büyük Beşiktaş tarihinin bir parçası olmak istedim. Bu yüzden de son derece hırslı ve aç bir şekilde takımıma yardımcı olmak için buradayım" sözlerini dile getirdi.
Taraftarın kendisine gösterdiği ilgiye dair Amir Murillo, "Haberler çıkar çıkmaz beni adeta mesaj yağmuruna tuttular. Ve bu beni inanılmaz mutlu etti. Çünkü buraya gelmem için bana gerçek bir tutku ve sevgi hissettirdiler. Umarım sahada onların bana gösterdiği sevginin karşılığını verebilirim" yorumunda bulundu.
"AÇ BİR OYUNCU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"
"Kendini sahada nasıl tanımlarsın" sorusuna Amir Murillo şu cevabı verdi: "Bence, çalışkan olmam olabilir. Ayrıca "aç" bir oyuncu olduğumu da söyleyebilirim. Zaten bunun için buradayım. Hem başarıya aç hem de bu tutkuya sahip olduğum için."
Daha önce farklı liglerde deneyim kazanmasına vurguda bulunan Amir Murillo, "Olgunluk diyebilirim. Çünkü artık futbola daha farklı bir gözle bakıyorum. Bu özelliğim sayesinde takımıma destek olabileceğimi düşünüyorum. Bunun yanı sıra takım arkadaşlarımdan öğreneceklerimle harmanlayarak takıma elimden geldiğince destek olmak istiyorum" dedi.
"ÇOK FARKLI BİR TARAFTAR KÜLTÜRÜ VAR"
Türkiye'ye transfer olmadan önce bir arkadaşı ile görüştüğünü belirten Amir Murillo, "Milli takımdan bir arkadaşım var, şu anda Türkiye 2. Lig'de forma giyiyor. Onunla konuştum ve bana taraftarlar ile ilgili hep olumlu şeyler söyledi. Taraftarların çok tutkulu ve futbola aşık olduklarından bahsetti. Bu yüzden Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Beşiktaş ile bu yolculuğa çıkacak olmak son derece keyif veren bir durum. Türkiye'de çok farklı bir taraftar kültürü var" açıklamasını yaptı.
Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosferle ilgili Amir Murillo, "Benim için gerçekten çok güzel bir his. Atmosfere bayıldım. Küçükken en büyük hayalim, bunun gibi bir stadyumda oynamaktı. Aslında benim için bir hayalin gerçek olması gibi bir şey bu. Bu yüzden böyle bir taraftarı olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum"
"ÇOK KALİTELİ BİR LİG"
Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirten Panamalı sağ bek, "Bu benim Türkiye'ye ilk gelişim. Aslında bir kere sadece aktarma yapmak için havaalanına gelmiştim, o kadar. O yüzden sadece havaalanını görmüştüm ama başka bir yere girmedim hiç. Ama Süper Lig'den birkaç maç izledim. Bu yüzden buradaki futbol ile alakalı bilgim var. Gerçekten çok kaliteli bir lig" dedi.
Amir Murillo son olarak taraftarlara, "Beşiktaş taraftarına mesajım, güzel mesajları için onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım en yakın zamanda görüşürüz ve burada her maçın keyfini çıkarırsınız" şeklinde seslendi.