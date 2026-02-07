Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 16:33

Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi!

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurdu.

AA
Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi!
  • ABONE OL

Barcelona Kulübü, Avrupa Süper Ligi projesine dair bir açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Avrupa Süper Ligi Şirketi'ne ve projeye dahil olan kulüplere projeden çekilme yönündeki kararın resmen bildirildiği kaydedildi.

12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı projede; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti.

Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Barcelona, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz