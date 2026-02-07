Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan taraftara çağrı!

Biz Beşiktaş'ın önümüzdeki on yılını inşa ediyoruz. Attığımız her adım, kurduğumuz kadrolar, yaptığımız her hamle; geleceğin şampiyon Beşiktaş'ının ilk tuğlasıdır. Bu bir süreçtir. Ve bu süreç; sabır, istikrar ve sarsılmaz bir birlik ister.

Beşiktaş tarihinin her döneminde taraftarıyla tek yürek olduğunda başarılı olmuştur. Güzel günler göreceksek bunun ilk şartı yönetimiyle, sporcusuyla, taraftarıyla tek vücut olmuş bir Beşiktaş'ı ortaya çıkarabilmektir. Dolmabahçe'de tek vücut olduğumuz sürece hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremez.

Yarın yakacağımız bir birlik meşalesi yalnızca futbol takımımız için değil, Basketbolda, voleybolda, hentbolda ve armamızın ter döktüğü her branşta mücadele eden tüm sporcularımız için bir umut, bir güç, bir ilham olacaktır. Çünkü Beşiktaş'ın başarısı sadece sahada on bir kişiyle değil, her branşta aynı arma için savaşan binlerce yürekle yazılır.

Sahadaki teknik heyetimiz, hocamız ve futbolcularımız; bu büyük sorumluluğun farkında. Gecelerini gündüzlerine katarak bu formanın hakkını vermek için çalışıyorlar. Ben ve yönetim kurulum bu uzun yolun bütün yükünü ve hesabını omuzlarımızda taşıyoruz. Hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan, Beşiktaş'ın geleceğini ayağa kaldırma sözünü veriyoruz.

Sizden isteğim yalnızca şu: Skor ne olursa olsun, bu genç kadronun ve bu yeni yapının arkasında dağ gibi durmanız. Stadyuma gelirken tüm kırgınlıkları kapıda bırakın. Yeni evlatlarımızı, o formayı ilk kez sırtına geçirecek kardeşlerimizi, bize yakışır Beşiktaşlılık duygusuyla, o ruhla karşılayın. Onlara sadece futbolu değil, Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatın.