Giriş Tarihi: 7.02.2026 20:28 Son Güncelleme: 7.02.2026 20:29

Beşiktaş'ta 3 yeni transfer antrenmana çıktı!

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta hazırlıklar noktalandı. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Amir Murillo, Devis Vasquez ve Emmanuel Agbadou ilk kez takımla çalıştı.

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik dirktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmayla sona erdi. Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Amir Murillo ve Devis Vasquez takımla ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

