Boluspor, Almir Aganspahic’i transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum hattına takviyede bulundu. Kırmızı-beyazlılar, Boşnak santrfor Almir Aganspahic'i renklerine bağladı.

Boluspor, Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Boşnak futbolcu Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

12 Eylül 1996 tarihinde Saraybosna, Bosna-Hersek'te doğan Almir Aganspahic, santrafor mevkiinde görev yapmaktadır. Profesyonel futbol kariyerine Bosna-Hersek ekibi FK Sarajevo'da adım atan Aganspahic; kariyeri boyunca Osijek, Mladost Kakanj, Çelik Zenica, Novi Pazar, Çukarički, Sumqayıt ve Shkëndija gibi çeşitli takımlarda forma giydi. Tecrübeli hücum oyuncusu, son olarak Kosova ekibi SC Gjilani'de görev yaptı."