Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor, Almir Aganspahic’i transfer etti!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 21:32

Boluspor, Almir Aganspahic’i transfer etti!

Boluspor, 29 yaşındaki santrfor Almir Aganspahic ile anlaşma sağladı.

Boluspor, Almir Aganspahic’i transfer etti!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum hattına takviyede bulundu. Kırmızı-beyazlılar, Boşnak santrfor Almir Aganspahic'i renklerine bağladı.

Boluspor, Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Boluspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Boşnak futbolcu Almir Aganspahic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

12 Eylül 1996 tarihinde Saraybosna, Bosna-Hersek'te doğan Almir Aganspahic, santrafor mevkiinde görev yapmaktadır. Profesyonel futbol kariyerine Bosna-Hersek ekibi FK Sarajevo'da adım atan Aganspahic; kariyeri boyunca Osijek, Mladost Kakanj, Çelik Zenica, Novi Pazar, Çukarički, Sumqayıt ve Shkëndija gibi çeşitli takımlarda forma giydi. Tecrübeli hücum oyuncusu, son olarak Kosova ekibi SC Gjilani'de görev yaptı."

ARKADAŞINA GÖNDER
Boluspor, Almir Aganspahic’i transfer etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz