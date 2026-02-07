CANLI | Süper Lig’de Samsunspor – Trabzonspor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlenecek. Samsunspor – Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Yalçın Kayan, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.
TRABZONSPOR 42 PUANDA
Trabzonspor, Süper Lig'de şu ana kadar 42 puan toplama başarısı gösterdi.
Samsunspor ise geride kalan 20 haftada 30 puan topladı.