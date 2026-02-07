Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Samsunspor – Trabzonspor maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 7.02.2026 17:49

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları haberimizde.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Alper Akarsu düdük çalacak. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlenecek. Samsunspor – Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Yalçın Kayan, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.

TRABZONSPOR 42 PUANDA

Trabzonspor, Süper Lig'de şu ana kadar 42 puan toplama başarısı gösterdi.

Samsunspor ise geride kalan 20 haftada 30 puan topladı.

