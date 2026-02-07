Cüneyt Çakır’a, Dünya Kupası’nda dev görev

Eski FIFA Hakemi ve Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, "Milliyet ile Futbol Gündemi" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.2026 Dünya Kupası'nda yöneticilik yapacağını söyleyen 49 yaşındaki Çakır,Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hayallerimden biri buydu. Bu hayalime kavuştuğum için çok mutluyum.diye konuştu. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda düdük çalan Çakır, 6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finali'nde Barcelona-Juventus maçını yöneterek bu arenada finalde görev yapan ilk Türk hakem olmuştu.