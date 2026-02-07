Devis Vasquez, Beşiktaş’ın 200. yabancısı oldu

Transferin son gününde Beşiktaş'ın, İstanbul'a getirdiği son isim Devis Vasquez oldu. Siyah-beyazlılar, Roma'dan 27 yaşındaki kaleciyi kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kara Kartal, bu transfere kadar 58 farklı ülkeden 199 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Vasquez de siyah-beyazlı takımın tarihindeki 200. oyuncu oldu.



KOLOMBİYALI DÖRDÜNCÜ FUTBOLCU

Kartal'ın tarihinde bugüne kadar Kolombiya'dan 3 futbolcu forma giydi. Siyah-beyazlıların bu ülkeden ilk oyuncusu Oscar Cordoba'ydı. Uzun yıllar Beşiktaş'ın kalesini koruyan Cordoba'dan sonra Pedro Franco ile Elan Ricardo formayı terletti. Yeni transfer Devis Vasquez de siyah-beyazlı takımın tarihinde dördüncü Kolombiyalı oyuncu oldu.



KARİYERİ

Futbol kariyerine ülkesinde başlayan Vasquez; İtalya'da Milan, Empoli, Ascoli, İngiltere'de ise Sheffield Wednesday'de oynadı. Bu sezon başında Roma'ya transfer olan Devis Vasquez, burada görev alamadı.



MİLLİ TAKIMDA MAÇA ÇIKMADI

Devis Vasquez, Kolombiya Milli Takımı'nın formasını henüz giyemedi. 27 yaşındaki kaleci, 4 maçta kadroda olmasına rağmen sahaya çıkmadı.



KIŞ TRANSFER DÖNEMİNİN YEDİNCİ TRANSFERİ

Beşiktaş ilk transferini Aston Villa'dan 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan ile gerçekleştirmişti. Kara Kartal, bu transferin ardından da Inter'den kiralık olarak Kristjan Asllani'yi renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar Göztepe'den Junior Olaitan, Genk'ten Hyeon-gyu Oh, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou ve Marsilya'dan Amir Murillo'yla sözleşme imzalamıştı. Devis Vasquez de Beşiktaş bu dönemdeki yedinci transferi oldu