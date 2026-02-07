Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u tek golle geçti! 8 maç sonra 3 puanla tanıştı...
Fatih Karagümrük, Antalyaspor'u tek golle geçti! 8 maç sonra 3 puanla tanıştı...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi rakibini 1-0 yenerek, 8 maç aradan sonra 3 puana ulaşmayı başardı.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta açılış maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.

8 MAÇ SONRA GELEN 3 PUAN

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Karagümrük, 5. dakikada Serginho ile bulduğu golle 1-0 kazandı. Böylelikle İstanbul ekibi, 8 hafta sonra galibiyetle ulaştı.

Bu skorla kırmızı-siyahlı ekip, 12 puanla 18. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 20 puanla 13. sırada kaldı.

22. haftada Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Antalyaspor ise evinde Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

