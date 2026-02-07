Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Erzurumspor FK maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular ise idmanı yenilenme çalışmalarıyla noktaladı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.