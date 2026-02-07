Galatasaray ile Çaykur Rizespor 48. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 49 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Yeşil-mavililer ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 12. sırada yer alıyor.



48. RANDEVU

Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere tamamlandı. Aslan'ın 116 golüne, Rize ekibi 48 golle karşılık verdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.



REKABETTE SON 10 MÜCADELENİN 8'İ GALATASARAY'IN

Galatasaray ile Rizespor arasındaki son karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 8, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı. Geçtiğimiz sezon Rize'deki mücadeleden de Okan Buruk'un öğrencileri, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.



LİGDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten sonra yenilmedi. Ligde daha sonra çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, ligde son olarak RAMS Park'ta Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.