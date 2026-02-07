Galatasaray ile Çaykur Rizespor 48. randevuda!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın saat 17.00'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 49 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.
Yeşil-mavililer ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 20 puanla 12. sırada yer alıyor.
48. RANDEVU
Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 33 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 defa mağlup etti. 7 mücadele de berabere tamamlandı. Aslan'ın 116 golüne, Rize ekibi 48 golle karşılık verdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-1'lik skorla kazandı.
REKABETTE SON 10 MÜCADELENİN 8'İ GALATASARAY'IN
Galatasaray ile Rizespor arasındaki son karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 10 müsabakada sarı-kırmızılılar 8, yeşil-mavililer de 2 galibiyet aldı. Geçtiğimiz sezon Rize'deki mücadeleden de Okan Buruk'un öğrencileri, 2-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
LİGDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0'lık skorla kaybettikten sonra yenilmedi. Ligde daha sonra çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Cimbom, ligde son olarak RAMS Park'ta Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, bu alanda 22 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aslan en son ligde dış sahada Fatih Karagümrük ile oynadı ve rakibini 3-1'lik skorla yendi.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de istatistiklerde de zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 20 mücadelede rakip fileleri 47 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Cimbom, yediği 14 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Aslan ayrıca +33 ile de en iyi averaja sahip takım.
LİGDE ICARDI 10, OSIMHEN 8 GOL ATTI
Süper Lig'de Galatasaray'ın golleri, golcüleri Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den geldi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 10, Victor Osimhen 8, Leroy Sane 6, Barış Alper Yılmaz ve Gabriel Sara 5'er, Eren Elmalı ve Yunus Akgün 3'er, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında da Aaron Opoku kendi kalesine attı.
GABRIEL SARA'DAN LİGDE SON 3 MAÇTA 4 GOL
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Süper Lig'de görev aldığı son 3 müsabakada rakip fileleri boş geçmedi ve 4 kez havalandırdı. Bu sezon gol yollarında etkili olan Sara, hepsi ligde olmak üzere toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca 2 de asistle takımına katkıda bulundu.
MARIO LEMINA CEZALI, ABDÜLKERİM SINIRDA
Galatasaray'da Gabonlu futbolcu Mario Lemina, sarı kart cezasından dolayı Rizespor karşısında forma giyemeyecek, Arda Ünyay da sakatlığından dolayı kadroda yer almayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Abdülkerim Bardakcı da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bardakcı, bu mücadelede sarı kart görmesi durumunda 22. haftada RAMS Park'taki Eyüpspor maçında cezalı olacak. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu durumu ise son antrenmandan sonra belli olacak.
OKAN BURUK İLE RECEP UÇAR, 8. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Uçar da Ümraniyespor, Kayserispor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 7 maçta Buruk 6 defa kazanırken, 1 müsabakada berabere sona erdi.
OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK
Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Gültekin olacak.