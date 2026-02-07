Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Sacha Boey, ilk antrenmanına çıktı!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 14:38

Galatasaray'da Sacha Boey, ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Sacha Boey, ilk idmanına çıktı.

İHA
Galatasaray’da Sacha Boey, ilk antrenmanına çıktı!
  • ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Yeni transferlerden Fransız futbolcu Sacha Boey, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar saat 16.30'da Rize'ye hareket edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Sacha Boey, ilk antrenmanına çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz