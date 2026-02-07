Galatasaray’da Sacha Boey, ilk antrenmanına çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Yeni transferlerden Fransız futbolcu Sacha Boey, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar saat 16.30'da Rize'ye hareket edecek.