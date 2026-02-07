Galatasaray’ın Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu! Lemina ve Sane...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

LEMINA VE SANE YOK

Öte yandan sarı-kırmızılılar, Rizespor maçı kamp kadrosunu da açıkladı. Kadroya; Can Armando Güner, Renato Nhagai,Sacha Boey dahil edildi. Arda Ünyay, Mario Lemina ve Leroy Sane ise kafilede yer almadı.

İŞTE KAMP KADROSU