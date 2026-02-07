İşte gerçek golcüler!

Türkiye Kupası'nda geriden gelerek Erzurum FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de on numaralar Anderson Talisca ve Marco Asensio bu sezon dosta düşmana korku salıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun tedrisatında maçı koparan Kanarya'nın silahşörleri, forvet sıkıntısı çekildiği bir dönemde takımı sırtında taşıyor.Kanarya, tüm kulvarlarda rakip fileleri 70 kez havalandırırken muhteşem ikili, birbirlerine verdikleri gol pası haricinde tabelaya 36 gollük katkıda bulundu.ve Süper Lig'de, Türkiye Kupası'nda ve Avrupa Ligi'nde büyük güç verdi.