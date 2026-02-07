Kartal şov!

Beşiktaş, ara trasfer döneminin son gününde 3 ismi kadrosuna kattı. Kartal, önce 2 aydır peşinde koştuğu Agbadou'yu sabah saatlerinde İstanbul getirdi. Beşiktaş için son maaşından vazgeçen 28 yaşındaki oyuncu, yıllık 3 milyon Euro'dan 4.5 senelik sözleşmeye imza attı. Fildişi Sahilli stoper için Wolverhampton'a 18 milyon Euro bonservis ödenecek. Anlaşmada 2 milyon Euro bonus maddesi de var. İstanbul'a inen ikinci uçak Murillo içindi. Beşiktaş, Panamalı sağ beke karşılık Marsilya ile 5 milyon Euro bonservis ve 1 milyon Euro bonus üzerinden anlaştı. 29 yaşındaki futbolcu ile 3.5 yıllık mukavele yapıldı. Gün kaleci sürpriziyle noktalandı. Roma'dan Devis Vasquez sezon sonuna kadar kiralandı. Oyuncu 200 bin Euro alacak, İtalyan ekibine kiralama bedeli ödenmeyecek. Anlaşmada 5 milyon Euro zorunlu olmayan opsiyon maddesi de bulunuyor.

PEREİRA'NIN GÖZDESİYDİ

Agbadou, F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın favori oyuncusuydu. Portekizli hoca, Wolverhampton'ın başına geçtiği dönemde ilk olarak Agbadou'yu transfer ettirdi. Fildişi Sahilli oyuncu için Wolves, 17 milyon Sterlin bonservis ödedi.

HIZLI VE ÖFKELİ!

Beşiktaş'ın yeni transferi Emmanuel Agbadou, gücünün yan sıra hızıyla da fark yaratıyor. Wolves formasıyla Newcastle United karşısında 36.15 km'ye ulaşan Fildişili savunmacı, geçen sezon Premier Lig'in en hızlı 9. oyuncusu ünvanını aldı. Agbadou, Manchester City'den Erling Haaland'ı (36.01 km) bile geride bıraktı.