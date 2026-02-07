Kemal Fazıl Evcimik: Bu yarıştan kopmayacağız!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Amedspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Kemal Fazıl Evcimik şu sözleri dile getirdi:

"Psikolojik olarak zor bir maç geçireceğimizi biliyorduk. Kırmızı karta kadar olan süreçte oyununun kontrolü bizdeydi. Organizasyonumuz iyiyken skor bulmamız gerekiyordu. Atakları sonuçlandırabilseydik bambaşka şeyler konuşabilirdik. Bazen sakin kalmamız gerekiyor kırmızı kart görmemek için ya da sonuçlandırmak için. Kırmızı karttan sonraki süreçte de karakter koyan, organizasyon anlamında ataklar bulan Pendikspor oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Harika mücadele gösterdiler. İç sahada iyi oynayan bir takımız. İlerleyen süreçte daha etkin olacağız. Bu yarıştan kopmayacağız, sonuna kadar mücadeleyi göstereceğiz."