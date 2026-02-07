Konyaspor, 8 futbolcu transfer etti

Konyaspor, ikinci transfer ve tescil döneminin en hareketli takımlarından oldu. Yeşil-beyazlılar eksik düşündüğü bölgelere takviyeler yaparken, bu doğrultuda kadrosuna 9 futbolcu dahil etti.

Anadolu kartalı, 5 futbolcuyu bonservisiyle, 3 futbolcuyu ise kiralık olarak alırken, kiralık olarak gönderdiği sözleşmeli futbolcusu Blaz Kramer'i de geri çağırdı. Konyaspor, bu transfer döneminde; Deniz Türüç, Sander Svendsen, Kazeem Olaigbe, Diogo Gonçalves, Rayyan Baniya, Berkan Kutlu, Arif Boşluk, Blaz Kramer ve Adamo Nagalo'yu transfer etti.



5 FUTBOLCU TAKIMDAN AYRILDI

Konyaspor, bu transfer döneminde Mucahit İbrahimoğlu'nu Serikspor'a, Kaan Akyazı'yı Bandırmaspor'a, Muzaffer Utku Eriş'i ise Batman Petrolspor'a kiraladı. Yeşil-beyazlı ekipte, Melih Bostan Sakaryaspor'a transfer olurken, Umut Nayir de Trabzonspor'la sözleşme imzaladı.



ÇAĞDAŞ ATAN GİTTİ, İLHAN PALUT GELDİ

Konyaspor'da en önemli değişiklik ise teknik direktör koltuğunda oldu. Konyaspor'un başında Süper Lig'de 9 karşılaşmaya çıkan Teknik Direktör Çağdaş Atan, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konya ekibi, bu sonuçlarla Atan ile yollarını ayırdı. Yeşil-beyazlılar daha sonra daha önce de takımı çalıştıran İlhan Palut ile anlaştı.

