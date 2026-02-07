Konyaspor ile Göztepe 14. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 17.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Göztepe ile mücadele edecek.

Ligde geride kalan 20 haftada Konya ekibi 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda aldığı 19 puanla 14. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 4. sırada bulunuyor.



14. RANDEVU

Konyaspor ile Göztepe, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 13 müsabakada yeşil-beyazlılar 4 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 6 defa rakibini mağlup etti. 3 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu mücadelelerde Konyaspor 15 gol sevinci yaşarken, Göztepe de 16 golle karşılık verdi.

İki takım Konya'da daha önce 6 kez oynadı. Konya ekibi söz konusu karşılaşmalarda 2'şer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 9 gol atma başarısı gösterirken, Göztepe de 8 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşma da 1-1 berabere sonuçlandı.



İLHAN PALUT'UN İKİNCİ DÖNEMİNDE İLK MAÇ

Konyaspor'un başında Süper Lig'de 9 maça çıkan ve 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Atan'ın yerine daha önce de takımı çalıştıran İlhan Palut getirildi. Palut, ikinci dönemindeki ilk maçında Göztepe karşısına çıkacak.



YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

