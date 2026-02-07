Mustafa Eskihellaç: Hücumda oynamak daha keyifli!

Çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Mustafa Eskihellaç, "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sol açık bölgesinde forma giymesine dair soruya Mustafa Eskihellaç şu şekilde cevap verdi:

"Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Ben hücum oyuncusuydum. Sağ bek oynadım, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."