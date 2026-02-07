Mustafa Eskihellaç: Hücumda oynamak daha keyifli!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı. Trabzonspor'da sol kanatta görev yapan Mustafa Eskihellaç, Samsunspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Eskihellaç, "Güzel bir maç oldu içeriden görebildiğim kadarıyla. Türkiye'nin her yerinde kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Burası da zor bir deplasman. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. Maçın başında 5-10 dakika sanki zorlandık gibi gözüktü ama önemli olan buralardan çıkmak. İyi çıktığınız zaman, biz iyi olduğumuz zaman rakiplerimiz zorlanıyor karşımızda. Net bir galibiyet aldık" dedi.
Çalışmalarının karşılığını aldıklarını belirten Mustafa Eskihellaç, "Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok keyif alarak çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Hedefimiz daha da güçlü, kaliteli ve başarılı bir takım olmak. Bu güzel camiayı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Sol açık bölgesinde forma giymesine dair soruya Mustafa Eskihellaç şu şekilde cevap verdi:
"Bu takımda sahada bulunmak zaten çok keyifli. Benim futbola başladığım mevki sol açık. Ben hücum oyuncusuydum. Sağ bek oynadım, sol bek oynadım ama hücumda oynamak daha keyifli. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım."