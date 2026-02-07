Servet Çetin: Bu galibiyet bizim için 6 puan değerinde oldu

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin, açıklamalarda bulundu. Çetin, "Zor bir maçtı. Gerçekten karşımızdaki ekip kadro kalitesi olarak çok üst düzey. O yüzen zorlanacağımızı biliyorduk. Doğru durduk, doğru ataklar yaptık. Oyuncu arkadaşlarım çalıştıklarımızı uygulamaya çalıştı. Onları tebrik ediyorum. Bu puan bizim için çok önemliydi. Zor bir fikstürümüz var. Zorlu fikstür devam ediyor. Alacağımız puanlar bizim için çok önemli. Bugünkü galibiyet bizim için 6 puan değerinde oldu. Geçenlerde söyledim yine ceza verdiler. Sıkıntı çeken biziz, zarar gören biziz. Hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. Biz öne geçtikten sonra takdir hakları biraz Sivas'tan yana oldu. Manaj'ı da atabilirdi. En önemli oyuncularımızdan birini attı. Allah korusun maçı kaybedebilirdik de. Ömer Bayram'ın 3 sarısı varken 4.'yü gördü taç atışında. Hakemler biraz daha dikkatli olursa sevinirim" ifadelerini kullandı.

