Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı! Samsunspor evinde farklı mağlup

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.
Mücadelede Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Candaş Elbil üstlendi.
Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 23 ve 81'inci dakikalarda Paul Onuachu ile 90+1'inci dakikada penaltıdan Ernest Muçi kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 45'e yükseltti ve zirve yarışından uzaklaşmadı. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.
Samsunspor, Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor ise Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Samsunspor - Trabzonspor: 0-3
Goller: 23' Paul Onuachu, 81' Paul Onuachu, 90+1' Ernest Muçi (P)
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.
MAÇTAN DAKİKALAR
7. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası yayı üzerinden Ntcham'ın sert şutunda top üstten az farkla auta çıktı.
15. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına ön çizgisine kadar gelen Oulai'nin şutunda top yandan dışarı gitti.
23. dakikada Muçi'nin soldan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda Satka'ya çarpan top filelere gitti. 0-1
38. dakikada Muçi'nin topuk pasında Onuachu'nun vuruşunda filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
41. dakikada Muçi'nin pasında penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa'nın şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.
55. dakikada Oulai'nin sağdan ortasında Onuachu'nun şutunda top filelerle buluştu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Aksu, faul nedeniyle golü iptal etti.
59. dakikada Ntcham'ın kullandığı penaltıda topu önünde bulan Ndiaye'nin şutu filelerle buluşsa da ofsayt dolayısıyla geçerlilik kazanmadı.
74. dakikada Soner'in ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin şutunda top üstten auta çıktı.
81. dakikada verkaçlarla ceza sahasına giren Umut'un pasında Onuachu, boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 0-2
90+1. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağın başına geçen Muçi, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-3