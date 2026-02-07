Karadeniz derbisini Trabzonspor kazandı! Samsunspor evinde farklı mağlup

38. dakikada Muçi'nin topuk pasında Onuachu'nun vuruşunda filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

41. dakikada Muçi'nin pasında penaltı noktası üzerinde kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa'nın şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

55. dakikada Oulai'nin sağdan ortasında Onuachu'nun şutunda top filelerle buluştu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Aksu, faul nedeniyle golü iptal etti.



59. dakikada Ntcham'ın kullandığı penaltıda topu önünde bulan Ndiaye'nin şutu filelerle buluşsa da ofsayt dolayısıyla geçerlilik kazanmadı.