Trabzonspor takım otobüsüne Samsun’da taşlı saldırı!

Trabzonspor Kulübü, Samsunspor ile oynanacak müsabaka öncesinde takım otobüsünün taşlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Trabzonspor'un takım otobüsü geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında da saldırıya uğramıştı. Öte yandan Başkan Ertuğrul Doğan'a yönelik Kocaeli'de saldırı girişimi olmuştu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

Daha önce Kocaeli ve Antalya'da, bugün ise Samsun'da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor'a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.

Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir.

Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."