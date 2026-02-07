Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi Oleksandr Zubkov sözleri!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 22:48

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi Oleksandr Zubkov sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından konuştu. Fatih Tekke, Oleksandr Zubkov ile ilgili soruyu cevapladı.

Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi Oleksandr Zubkov sözleri!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla galip geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

3-0 kazandıkları müsabakaya dair Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor" dedi.

Takım içerisinde pozitif bir hava olduğunu belirten Fatih Tekke, "Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız" ifadelerini kullandı.

Oleksandr Zubkov'un sakatlığına dair soruya Fatih Tekke, "Zubkov'un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde" cevabını verdi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi Oleksandr Zubkov sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz