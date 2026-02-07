Trabzonspor’da Fatih Tekke’den Fenerbahçe maçı öncesi Oleksandr Zubkov sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla galip geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

3-0 kazandıkları müsabakaya dair Fatih Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor" dedi.