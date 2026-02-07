Trabzonspor’da Mathias Lovik’ten adaptasyon cevabı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında 3-0'lık skorla kazandı. Trabzonsporlu futbolcu Mathias Lovik, müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mathias Lovik, "Çok önemli bir maç, çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Her maç zor aslında, hiçbir maç kolay değil. Samsunspor deplasmanının zor olacağının bilincindeydik buraya gelmeden önce. Birkaç yıldır kazanamadığımızı biliyordum burada, bizim adımıza çok güzel bir galibiyet. Önümüzde şu an Fenerbahçe maçı var, onu düşünüyoruz" dedi.