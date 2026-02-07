Trabzonspor’da Paul Onuachu’dan kaptanlık cevabı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor deplasmanında Trabzonspor 3-0 galip geldi. Trabzonspor'da 2 gol kaydeden Paul Onuachu, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor maçını değerlendiren Paul Onuachu, "Çok zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Samsunspor iyi bir takım. Takım arkadaşlarım gerçekten her şeyini verdi. Çok önemli bir galibiyetti. Çok iyi bir 3 puan aldık" dedi.

Attığı ikinci gol sonrası takım arkadaşlarıyla yaptığı konuşmaya dair soruya Paul Onuachu, "Takımımızın, oyuncularımızın kalitesine çok inanıyorum. Olaylardan sonra değil olaylar sırasında konuşmayı tercih ederim. Sahada da arkadaşlarıma onların kalitelerine ne kadar inandığımı söyledim" cevabını verdi.