Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig: Sarıyer, Sivasspor'u tek golle devirdi!
Giriş Tarihi: 7.02.2026 15:41

Trendyol 1. Lig: Sarıyer, Sivasspor'u tek golle devirdi!

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibinde Hasan Emre Yeşilyurt, 80.dakikada kırmızı kart gördü.

İHA
Trendyol 1. Lig: Sarıyer, Sivasspor’u tek golle devirdi!
  • ABONE OL

1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazanmasını bildi.

İstanbul ekibine galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Sarıyer'de Emre Yeşilyurt, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından lSarıyer, 30 puana yükselirken, Sivasspor 30 puanda kaldı.

Sarıyer, gelecek hafta Pendikspor'a konuk olacak. Sivasspor, Van Spor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Emre Yeşilyurt'un savunma arkasına pasına hareketlenen Camara'nın ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağın sahibi oldu.

61. dakikada Kulasin'in sağ taraftan arka direğe ortasında Camara'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

73. dakikada Eze sol tarafta aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası girip kale önüne kadar ilerledi. Eze'nin sert şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı kurtardı.

80. dakikada Hasan Emre Yeşilyurt, orta alanda Manaj'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edildi.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Egemen Savran

Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel (Dembele dk. 65), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt, Kulasin (Eşref Korkmazoğlu dk. 90+1), Silva, Regattin (Traore dk. 83), Camara (Fethi Özer dk. 90+1), Eze (Oğuzhan Yılmaz dk. 83)

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik (Bekir Böke dk. 68), Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Okoronkwo dk. 68), Yusuf Cihat Çelik (Badji dk. 78), Charisis (Avramovski dk. 86), Ethemi (Kamil Fidan dk. 68), Manaj

ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig: Sarıyer, Sivasspor'u tek golle devirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz