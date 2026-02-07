Trendyol 1. Lig: Sarıyer, Sivasspor’u tek golle devirdi!

1. Lig'in 24. haftasında Sarıyer, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 1-0'lık skorla kazanmasını bildi.
İstanbul ekibine galibiyeti getiren tek golü 61. dakikada Moustapha Camara kaydetti. Sarıyer'de Emre Yeşilyurt, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından lSarıyer, 30 puana yükselirken, Sivasspor 30 puanda kaldı.
Sarıyer, gelecek hafta Pendikspor'a konuk olacak. Sivasspor, Van Spor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
33. dakikada Emre Yeşilyurt'un savunma arkasına pasına hareketlenen Camara'nın ceza sahasına girip sol çaprazdan şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağın sahibi oldu.
61. dakikada Kulasin'in sağ taraftan arka direğe ortasında Camara'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
73. dakikada Eze sol tarafta aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası girip kale önüne kadar ilerledi. Eze'nin sert şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı kurtardı.
80. dakikada Hasan Emre Yeşilyurt, orta alanda Manaj'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek ihraç edildi.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Sezgin Çınar, Egemen Savran
Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel (Dembele dk. 65), Metehan Mert, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt, Kulasin (Eşref Korkmazoğlu dk. 90+1), Silva, Regattin (Traore dk. 83), Camara (Fethi Özer dk. 90+1), Eze (Oğuzhan Yılmaz dk. 83)
Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Mert Çelik (Bekir Böke dk. 68), Appindangoye, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Malle (Okoronkwo dk. 68), Yusuf Cihat Çelik (Badji dk. 78), Charisis (Avramovski dk. 86), Ethemi (Kamil Fidan dk. 68), Manaj