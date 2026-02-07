Vanspor FK, Çorum FK karşısında geri döndü!

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Vanspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Vanspor FK, Çorum FK karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Vanspor FK'nın gollerini 40. dakikada Hostikka, 69. dakikada Erdem Seçgin ve 90+5. dakikada Jefferson kaydetti. Çorum FK'da fileleri 14. dakikada Serdar Gürler havalandırdı.
Çorum FK'da kaleci Ibrahim Sehic, 90+5. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Konuk takımda kalan sürede kaleyi Joseph Attamah korudu.
Bu sonucun ardından Vanspor FK puanını 34'e yükseltti. Çorum FK ise 41 puanda kaldı.