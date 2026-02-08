Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor’da taraftar devrimi!
Giriş Tarihi: 8.02.2026

Adana Demirspor’da taraftar devrimi!

Adana Demirspor’da taraftar devrimi!
  • ABONE OL
Türk futbolunda bir ilk yaşandı. 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da yönetim, taraftar grubuna devredildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin Murat Sancak'tan alınarak kulübün Şimşekler Grubu öncülüğünde oluşturulan yapıya geçtiği duyuruldu. Kulüp başkanlığı görevini Ertan Zeybek'in, başkan vekilliğini Mustafa Kemal Üstüner'in üstleneceği açıklandı. "Yaşasın Demirspor" kampanyasıyla birlikte yeni bir sayfanın açıldığı kaydedilen duyuruda "Kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir" denildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor’da taraftar devrimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz