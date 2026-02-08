Adana Demirspor’da taraftar devrimi!

Türk futbolunda bir ilk yaşandı. 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da yönetim, taraftar grubuna devredildi. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetimin Murat Sancak'tan alınarak kulübün Şimşekler Grubu öncülüğünde oluşturulan yapıya geçtiği duyuruldu. Kulüp başkanlığı görevini Ertan Zeybek'in, başkan vekilliğini Mustafa Kemal Üstüner'in üstleneceği açıklandı.
"Yaşasın Demirspor" kampanyasıyla birlikte yeni bir sayfanın açıldığı kaydedilen duyuruda "Kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir"
denildi.